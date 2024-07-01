شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتوفير التمويل اللازم لمنع حرائق الغابات في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إثر موجة الحر التي حدثت هذا الأسبوع، يحث اتحاد فرق الإطفاء البريطانيون الحكومة المقبلة على تهيئة البلاد لمواجهة تأثير ارتفاع درجات الحرارة.

وقال اتحاد فرق الإطفاء إنه قد اندلعت حرائق غابات في معظم أنحاء البلاد، محذرًا من أن خدمة الإطفاء والإنقاذ مجزأة، وتعمل فوق طاقتها، وتعاني من نقص مزمن في التمويل. منع تكرار الحرائق ودعا الاتحاد إلى توفير استثمار عاجل لمنع تكرار للحرائق التى اندلعت في صيف 2022، حينما تردد أن خدمات الإطفاء والإنقاذ وصلت إلى حافة الانهيار وقتها.

وشدد على على حكومة حزب العمال القادمة الانتباه إلى الواقع القاسي لحالة الطوارئ المناخية. تجنب أسوأ مخاطر انهيار المناخ وتابع: "نحن في حاجة إلى إزالة الكربون بشكل عاجل لتجنب أسوأ مخاطر انهيار المناخ، ولكن يجب علينا أيضا التكيف مع الأوضاع".

ويكافح رجال الإطفاء آثار درجات الحرارة المرتفعة، لكن تخفيضات مؤلمة في التمويل استمرت طول عقد جعلت المملكة المتحدة في حالة عدم استعداد.

