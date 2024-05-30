مهرجان جمعية الفيلم السنوي| تقليد جديد لرموز الزمن الجميل في الدورة 50

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد دورة اليوبيل الذهبي لجمعية الفيلم السنوي، تقليد فني جديد بتكريم روّاد الزمن الجميل احتفالاً بمرور 100 عام على ميلادهم، في لفتة فنية تقام للمرة الأولى في فعالياته.

يأتي الاحتفال بمئوية رموز الفن مع الفنان الكبير فؤاد المهندس والقدير عبد المنعم إبراهيم والفنانة سامية جمال.

يضم برنامج التكريم نقاشات مميزة مع نقاد الفن وتوقيع عدد من الكتب التي تحدثت عن السيرة الذاتية لرواد الفن الجميل.

يتم برنامج التكريم على مدار 3 أيام كالآتي :

الأحد 2 يونيو مئوية سامية جمال بحضور "منيرة أباظة "الأخت الصغرى للفنان الكبير الراحل رشدي أباظة، والناقدة السينمائية ناهد صلاح مع توقيع لكتاب "سامية جمال.. الفراشة" الصادر عن دار مصر العربية للنشر.

الثلاثاء 4 يونيو مئوية عبد المنعم إبراهيم مع كريمتيه سهير وسمية بجانب حفيدته مريم ووالدها الفنان الكبير صبري عبدالمنعم والناقد السينمائي محمود عبدالشكور مع توقيع لكتابه "وجوه لا تنسي"، والذي تحدث فيه عن الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم.

الخميس 6 يونيو- الاحتفال الخاص بمئوية ميلاد النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس، بحضور نجله المخرج محمد فؤاد المهندس والناقد الفني وليد الخشاب مع توقيع كتاب "مهندس البهجة" ويدير اللقاءات الثلاثة مصطفي الطيب مستشار التخطيط الإستراتيجي والعلاقات العامة في مجال الصناعات الإبداعية، بالتعاون مع الزميل الكاتب والناقد وعضو جمعية الفيلم محمود عبود.

تنطلق فعاليات مهرجان جمعية الفيلم السنوي السبت القادم في دورته الـ 50، التي تقام تحت شعار “تحيا المقاومة لتحيا فلسطين”، وتعد دورة هذا العام هي اليوبيل الذهبي للمهرجان الذي بدأ عام 1960.

يقام المهرجان هذا العام تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ونقابة المهن السينمائية والمركز القومي للسينما وقطاع الفنون التشكيلية وأكاديمية الفنون وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

اُختيرت قائمة أفلام المهرجان هذا العام من بين 368 فيلمًا سينمائيًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا عرضت خلال عام 2023 بدور العرض المصرية، جاءت القائمة كالآتي:

5 أفلام مصرية، سيتم عرضها في المهرجان من أصل 42 فيلم عرضت بدور العرض وهى: "19 ب" للمخرج أحمد عبد الله السيد.

وفيلم "بيت الروبي للمخرج بيتر ميمي، و"وش في وش" للمخرج وليد الحلفاوي، وفيلم "فوي فوي فوي" للمخرج عمر هلال.

أفلام سيتنافس صناعها على العديد من الجوائز منها أحسن ممثل دور أول وثاني نساء ورجال وأحسن ديكور وتصوير ومونتاج وميكساج ومكياج وموسيقى تصويرية وأفيش، ومؤثرات بصرية، بواسطة لجنة التحكيم، بينما سيعرض خارج التنافس فيلم "شماريخ" للمخرج عمرو سلامة.

مهرجان جمعية الفيلم السنوي

3 أفلام عربية، سيتم عرضها وهو تقليد يتم لأول مرة وبشكل استثنائي بسبب اليوبيل الذهبي بعرض الأفلام الثلاثة الفائزة وهى: "حمى البحر المتوسط" للمخرجة مها حاج، وفيلم "علم" للمخرج فراس خوري، وأخيرًا فيلم "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني.

وبالرغم من كثرة عدد الأفلام المصرية هذا العام والتي وصل عددها لـ 42 فيلم، 40 ناقد سينمائي وقعت اختياراتهم على 4 أفلام مصرية فقط لتتنافس علي جوائز المهرجان هذا العام، وهو أقل عدد يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان طوال تاريخه.

ستكون هذه الدورة هى الأكبر في عدد مشاركات الكتاب والنقاد بها ما بين إدارة ندوات الأفلام والمناقشات، وأيضًا المشاركة في المواد الخاصة بكتالوج الدورة الخمسين، الذي سيصدر في حفل الختام ليرصد كل تفاصيل الدورة.

ولأول مرة في هذه الدورة سيكون هناك مدير فني للمهرجان، وهو رامي المتولي المشرف فنيا علي تفاصيل الدورة، بينما تم إعادة إحياء جائزة أحسن فيلم أجنبي مرة أخرى بعد أن توقفت منذ الدورة الـ 26 من المهرجان حيث طرح ما يقرب من 300 فيلم أجنبي من جنسيات مختلفة بدور العرض المصرية خلال العام الماضي.