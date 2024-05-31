تعرض لأزمة صحيّة.. نقل نجل مصطفى قمر إلى المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان مصطفى قمر عن تعرض نجله الفنان الشاب تيام لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات.

وطمأن قمر جمهوره على صحة نجله فقال إن تيام تعرض لنزلة شُعَبية حادة، وأجرى تحاليل وفحوصات طبية عدة، وهو حالياً في المنزل وحالته الصحية مستقرة.

وكان آخر أعمال تيام الفنية، فيلم “أولاد حريم كريم”، وهو بطولة: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، ومجموعة من النجوم الشباب بينهم: تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، هنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، ومن تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

وتدور أحداث فيلم “أولاد حريم كريم” حول رجل أرمل يعيش مع ابنته الوحيدة التي أحبّت شاباً لم يرَه مناسباً لها، فيقرر التدخل في حياتها ويعثر لها على “عريس لُقطة”، يتمكن من جذب انتباهها ويشتت مشاعرها في الوقت نفسه، علماً أن قرار تدخّله في حياة ابنته شجّعته عليه أرملة قررت البحث عن زوج لابنتها ذات الـ21 عاماً على “الإنترنت”.

والفيلم هو استكمال لنجاح فيلم “حريم كريم” الذي عُرض منذ 18 عاماً، وتحديداً في عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يقع الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم، فيحاول الزوج مصالحة زوجته بشتى الطرق من خلال الاتصال بزميلاته في فترة الدراسة الجامعية.