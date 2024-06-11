ميرنا وليد - بيروت - أطلقت السيدة لين برنجكجي، زوجة الممثل معتصم النهار علامتها التجارية، وذلك بحضور العديد من المشاهير والأصدقاء.

موقع الخليج 365 تواجد في هذه المناسبة، وأجرينا لقاءً مع لين برنجكجي، التي وجهت رسالة إلى زوجها وللحضور، كما أجرينا لقاءً مع معتصم النهار الذي وجه أجمل الكلمات إلى زوجته.

ابنتهما ساندرا كانت لها أيضاً حصة في التقرير، اذ وجّهت رسالة إلى والديها.

وتواجد في هذه المناسبة الفنان نادر الأتات، الممثلة رنين مطر، الستايليست خليل الزين والممثل أحمد حباب.

لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بالخبر.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- لين برنجكجي تُطلق علامتها التجارية.. وهذه رسالة زوجها معتصم النهار وابنتهما لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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