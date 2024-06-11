ياسمين عبدالعزيز ترد على تهنئة أحمد العوضي

القاهرة- الخليج 365
ردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على تهنئة زوجها السابق الفنان أحمد العوضي لها، وذلك بعد إعلان تعاقدها على مسلسل جديد لموسم رمضان المُقبل 2025.
وعلق أحمد العوضي في وقت سابق على منشور ياسمين عبدالعزيز، قائلا: «هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله».
لترد ياسمين عبدالعزيز، على تهنئة العوضي لها، قائلة: «وانت كمان يا أحمد أن شاء الله تكسر الدنيا».
ياسمين عبدالعزيز تعلن مشاركتها في موسم رمضان 2024
ونشرت ياسمين عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، صورا أثناء تعاقدها على مسلسلها الجديد، وعلقت عليها قائلة: «مسلسل رمضان 2025 بإذن الله».
آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي
يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي مسلسل «ضرب نار» الذي عرض في رمضان الماضي 2023، وشارك في بطولته عدد آخر من نجوم الفن، أبرزهم، الفنان ماجد المصري، والفنانة إيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وأحمد عبدالله محمود، وتيسير عبدالعزيز، وآخرون.
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