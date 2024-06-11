مسرح العرائس يطرح أفيش مسرحية "ذات.. والرداء الأحمر" والعرض ثاني أيام العيد

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الدكتور أسامة محمد علي مدير مسرح القاهرة للعرائس، والتابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال المشرف على البيت الفني المسرح ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الأفيش الرسمي لمسرحية العرائس الجديدة "ذات.. والرداء الأحمر"، والتي تحدد موعد عرضها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على خشبة المسرح بالعتبة، المسرحية تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال. وإخراج نادية الشويخ. وهو عرض عرائسي ضخم يضم العديد من النجوم في البطولة الصوتية، على رأسهم الفنانة القديرة إسعاد يونس، والفنانة القديرة هالة فاخر، والنجمة الشابة مايان السيد، والنجوم سامي مغاوري، عمرو رمزي، عصام الشويخ، تامر فرج، وألحان الموسيقار الكبير هاني شنوده.



والعرض يتناول العلاقة بين جيل الكبار وعلى رأسهم الجدة والأم، وجيل الشباب وتمثله البطلة "ذات" ١٤ عاما، والتي تلعب دورها مايان السيد، ويدمج العرض بين التراث والحداثة بشكل درامي ممتع، كما يقدم صورة بصرية مبهرة للأطفال تتناسب مع إيقاع العصر السريع الذي يعيشون فيه ويتعاملون بمفرداته، حيث يتناول العديد من المفردات الحديثة التي يتعامل معها الأطفال بشكل كبير في عالم التكنولوجيا، ووجهة نظر الآباء حولها، كما إنه يستطيع أن يقدم حلا لمشكلة صراع الأجيال.

وقد قامت النجمة الشابة مايان السيد هذا الأسبوع بتصوير فيديو تعلن فيه عن قيامها ببطولة المسرحية بالفستان الأحمر، الذي تتميز به الطفلة "ذات" والتي تقوم مايان بدورها، والتي ترتدي فستانا أحمر اللون بسبب اشتهارها به على مواقع التواصل الاجتماعي.

لينك الفيديو على صفحة مسرح القاهرة للعرائس

https://fb.watch/syHqju1uS1/?mibextid=