أحلام تتعرض لكسر بيدها والجمهور يتفاعل معها ويتمنى لها الشفاء

ظهرت الفنانة الإمارتية أحلام على حسابها بمنصة إكس بفيديو لها وهي تغني ويدها مجبرة وعندما سألها أحد المتابعين قائلاً: "سلامتك أم فاهد من كل شر وش فيها يدك؟ وردت عليه أحلام وكتبت: "شكراً على سؤالك للأسف كسر الحمد لله".

وتفاعل معها جمهورها ومتابعوها وتمنوا لها الشفاء وكتب لها الإعلامي علي نجم: "ما تشوفين شر أم فاهد ألف لا بأس عليك يا الغالية"، فيما كتب أحدهم: "سلامتك يا حبيبتى ما تشوفين شر يا رب" وكتبت متابعة أخرى: "بسم الله عليك أجر وعافية على قلبك يا قلبي جعل الكسر فيني ولا فيك يا روح الروح ألف سلامة عليك و جعلها آخر الآلام والأوجاع يارب العالمين وجعلك دوم بخير وصحة وعافية يارب والله يديم عليك تمام الصحة والعافية يارب العالمين"، فيما كتب آخر: "سلامة قلبك وطهور إن شاء الله ما تشوفي شر"، وكتب آخر: "قدر الله وما شاء فعل" وكتبت إحداهن: "سلامات حبيبتي ما تشوفين شر".

نشاطات قادمة للفنانة أحلام

وتستعد الفنانة أحلام لإقامة حفل لها بالكويت وذلك يوم الأربعاء 19 يونيو 2024 ضمن مهرجان ليلة عمر الغنائي 2024 بعد غياب لها دام 7 أعوام عن المشاركة بحفلات بدولة الكويت، وستكون الحفله بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد ومشاركة أكثر من 80 عازفاً، وكانت أحلام قد طلبت من جمهورها أن يكتب لها قائمة الأغاني المفضلة لهم، والتي يحبون أن يسمعوها في حفلها، وتفاعل معها الجمهور وطلب قائمة لأغانيها كان منها "ماتت قلوب الناس ماتت من النخوة"،"ليه يا دنيا المحبة"، "أكثر من الأول أحبك"، "لما قلبي"، "طبيعي منك يغارون"، "مستغرب"، " لعلمك بس"، "تدري ليش أزعل عليك"، "يلازمني خيالك"، "تسولف عبرتي"، "على كثر الوفى فيني"، و"لا يروح الليل"، "دمعة زرقا"، "ويلك"، "سر معلن"، "حزين"، "خاطري ضايق"، "ابرحل"، "مكاني"، "بعض الأوقات"، "يلازمني خيالك"، "تمرد"، "مثير"، "صوت الأنا"، "فضها سيرة"، "أغلى إنسان"، "من أكون"، "تشرق الشمس"، "ما جا على بالي"، "قلبي ياللي"، "لعلمك بس"، "عساك بخير"، "مع السلامة"، "باب الليل "، "المحبة أرض"، "أخفي الهوى"، "عزتي"، "بابهم سده"، "السيدة الأولى"، "ناوي تروح "، "تشعل الشوق فيني"، و"حواسي الخمس".

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