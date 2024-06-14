آسر ياسين ينشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "ولاد رزق 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان آسر ياسين جمهوره صورًا جديدة من كواليس فيلم "ولاد رزق 3" إخراج طارق العريان.

ونشر "آسر" مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام"، وعلق: "الشايب.. ولاد رزق: القاضية".

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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