سعر ساعة عمرو يوسف مرتفع للغاية.. وهذه تفاصيلها

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري عمرو يوسف مؤخراً في العرض الأول لفيلم "ولاد رزق" يجزئه الثالث في مصر، وبحضور عدد كبير من المشاهير.



وقد إختار عمرو يوسف الظهور ببدلة باللون الأسود، مع رافطة عنق، من محلات MR.TUXEDOS التجارية، ونسقها مع ساعة Rolex باللون الذهبي، من طراز Chosmograph Daytona التي أصدرتها الدار بالتعاون مع النجم جون ماير.

الساعة مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط، مع مينا باللون الأخضر وإيطار مثبت، ويصل سعرها بحسب موقع البيع إلى الـ 81 ألف و250 دولار، وهو سعر طبيعي بالنسبة لنوع الساعة.