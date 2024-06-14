خاص بالفيديو- لين برنجكجي تكشف..هل زوجها معتصم النهار "سي السيد"؟ وهذا ما يختلفان عليه

ميرنا وليد - بيروت - يعيش الممثل معتصم النهار نجاحاً لافتاً بمسلسله الذي يعرض حالياً "لعبة حب"، بمشاركة العديد من الممثلين، نذكر منهم نور علي، شكران مرتجى، أيمن رضا، أيمن عبد السلام، جو طراد، ساشا دحدوح وغيرهم.



ولا شك أن السيدة لين برنجكجي زوجة معتصم النهار، تتابع العمل وتتلقى أيضاً الأصداء.

موقع "الفن" إلتقى بـ لين برنجكجي وأجرينا معها مقابلة شيّقة، تحدثنا فيها عن علاقتهما، والأمر الذي يختلفان عليه، ومساندتهما لبعضهما البعض، وغيرها من المواضيع.

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