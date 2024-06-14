جنيفير لوبيز تمنع النظر في عينيها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: أكّدت تقارير إعلامية قاعدة غير مألوفة تفرضها النجمة الأميركية جنيفير لوبيز على الأفراد العاملين معها وحولها، من مساعدين وسائقين وطواقم شغل.

وتداولت مجموعة كبيرة من رواد شبكات التواصل الاجتماعي، تجارب شخصية مع “جاي لو”، تفيد بأنها تمنع الجميع من النظر في عينيها، وتلزم الشركات العاملة معها بتطبيقها على أفرادها حين تواجد مغنية البوب.

وقالت المذيعة الأميركية LABellatini: “لدي صديق عمل في مجال الصوت مع لوبيز، وقد طردته. زعمت أنه أوقف الإنتاج بأكمله وكل شيء لأنه نظر في عينيها”، مضيفةً: “لدي 15 قصة أخرى مثل هذه”.

وقال مدوّن: “سائقو سيارات الليموزين الخاصة بها، تلقوا نفس التعليمات، ولم يتمكنوا حتى من النظر إليها في مرايا الرؤية الخلفية الخاصة بهم”.

وادعى أحدهم أنه عمل في منتجع للتزلج في كاليفورنيا، حيث كانت جينيفر تصور إعلانًا تجاريًا لشركة سيارات، موضحاً: “لقد تلقينا إشعارًا في مكتب الاستقبال في المنتجع بأننا لن نتواصل معها بالعين مطلقًا. هل يمكنكم تصديق ذلك؟!”.

ونشر مستخدم آخر صورة برقية داخلية تنص على منع إحدى الشركات من القيام بأي “إتصال بالعين” مع جينيفر لوبيز.