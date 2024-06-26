تحذير للحوامل في الصيف: درجة الحرارة العالية تعرض الجنين لأمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، هو أحد أكبر التهديدات التي يواجهها البشر مؤخرًا، خاصة للفئات الضعيفة كالحوامل والأطفال، إذ أثبتت الدراسات والأبحاث العلمية، أن تعرض الحوامل للحرارة العالية يسبب مخاطر صحية عديدة للأم والجنين، وفقًا لما ذكره موقع medicalxpress، فكيف يحدث ذلك؟.

تشوه الأجنة

أظهرت نتائج العديد من الأبحاث العلمية، أن التعرض للحرارة الشديدة في فصل الصيف يزيد من خطر الولادة المبكرة وولادة جنين ميت، ومن الممكن أن تتسبب درجات الحرارة العالية في حدوث التشوهات الخلقية للجنين، فضلًا عن تدهور صحة الأم من خلال زيادة خطر الإصابة بتسمم الحمل والسكري.

كما أظهرت النتائج، أن الأشخاص الذين تعرضوا للحرارة المفرطة قبل ولادتهم عانوا من آثار صحية مزعجة مدى الحياة، تشمل زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وكذلك الربو والالتهاب الرئوي لدى الأطفال.

وتشير الاحصائيات، إلى أن مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى الأطفال تزيد بنسبة 85%، لكل زيادة بمقدار درجة على مقياس الحرارة خلال فترة الحمل.

التسبب في أمراض عقلية

وأظهرت العديد من الدراسات أيضا، وجود روابط بين الإصابة بالأمراض العقلية وراتفاع درجة الحرارة، بما في ذلك زيادة خطر اضطرابات الأكل والفصام، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تعرضوا للحرارة المتزايدة أثناء وجودهم في الرحم يموتون في سن أصغر.

في إطار هذا، أكدت الدكتورة نجلاء عبد الواحد، استشاري أمراض النساء والتوليد، خلال حديثها لـ الوطن، ضرورة اتباع الحامل مجموعة من النصائح خلال فصل الصيف، كالتالي: