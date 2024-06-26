شكرا لقرائتكم 7 عوامل خطورة مقترنة بالتعرض للشمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قالت وزارة الصحة: إن هناك سبعة عوامل خطورة مقترنة بالتعرض للشمس.

وتابعت الصحة أن ذلك يشمل: التعرض لمستويات عالية من الرطوبة، والسمنة، والحمى، والجفاف، وضعف الدورة الدموية، وتعاطي المخدرات وشرب الكحول.

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خطورة التعرض للشمس

وحذرت وزارة الصحة من خطورة التعرض للشمس حال تناول بعض الأدوية مثل: مضادات الهيستامين، ومضادات الاكتئاب، ومدرات البول، وبعض الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم.

وتابعت، أنه عندما يتعرض الجسم لدرجات الحرارة المرتفعة يبرِّد نفسه بالتعرق، ولكن عندما يتعرض الجسم لارتفاع شديد في درجات الحرارة يكون غير قادر على تبريد نفسه بشكل صحيح؛ مما يؤدي إلى الإصابات المتعلقة بارتفاع الحرارة (مثل: تشنجات العضلات، والإرهاق الحراري، وضربة الشمس).​

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

ولفتت وزارة الصحة إلى أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة حال التعرض لأشعة الشمس، هي: كبار السن، والمصابون بالأمراض المزمنة، والمصابون بالأمراض العقلية، ومن الممكن أن يصاب الشباب والأصحاء إذا مارسوا الأنشطة البدنية الشاقة أثناء الطقس الحار.

ونصحت الوزارة، عند الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بعدم الذهاب إلى الخارج، والبقاء في المنزل والمناطق المكيفة، أما إذا كان هناك ضرورة للخروج فيجب أخذ الاحتياطات اللازمة، وشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم؛ حيث يسبب الجفافُ ونقصُ الأملاح المعدنية الإصاباتِ المرتبطة بالحرارة.

كذلك نصحت الوزارة بممارسة النشاط البدني في وقت مبكر من اليوم قبل ارتفاع درجة حرارة الطقس، والتقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين (مثل: الشاي والقهوة وغيرهما)، وعدم البقاء أو ترك الطفل داخل السيارة في الطقس شديد الحرارة، وتجنب تناول الوجبات الساخنة والثقيلة حتى لا تزيد حرارة الجسم، مشيرة إلى أنه حال الشعور بأعراض تقلصات الحرارة أو الاجهاد الحراري؛ فيجب تبريد الجسم على الفور لتجنب الإصابة بضربة الشمس.