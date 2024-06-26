اخبار السعوديه

طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأربعاء.

مزاد اللوحات

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس: إن ذلك يكون عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

قد يهمّك أيضاً

انطلاق ملتقى أبشر الـ5 لمناقشة كل جديد في عالم الخدمات الإلكترونية
توكلنا: تغيير البيانات في أبشر لا يلغي التصاريح السابقة

ويتم الوصول إلى الخدمة من خلال الدخول على منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، حيث يستمر المزاد إلى يوم الخميس القادم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا