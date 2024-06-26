شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأربعاء.

مزاد اللوحات

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس: إن ذلك يكون عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

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ويتم الوصول إلى الخدمة من خلال الدخول على منصة أبشر، واختيار خدمات من تبويب خدماتي، واختيار المرور ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، حيث يستمر المزاد إلى يوم الخميس القادم.