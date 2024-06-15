شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أحدث أغنياته "مفيش كده" غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه لأحدث أغنياته التي تحمل اسم "مفيش كده"، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يتضمن كلمات الأغنية الرئيسية، وكشف عن موعد طرحها غداً على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن محمد رمضان شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التى أقيمت حلال شهر يناير الماضى على ملعب الحسن واتارا بـ كوت ديفوار.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى العالم العربى، بطولة النجم محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أم ميتًا.