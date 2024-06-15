عمرو سعد في دراما رمضان 2025 بتوقيع محمد سامي



ياسر رشاد - القاهرة - وقد إنتهي بالفعل المُخرج محمد سامي من وضع الإطار الدرامي العام للمُسلسل وكتب بالفعل الحلقات الأولي منه، ويُعد هذا هو التعاون التليفزيوني الأول بين عمرو سعد ومحمد سامي وسيُعرض خلال موسم رمضان 2025.

ويأتي الإستقرار على إختيار هذا العمل من جانب قنوات MBC مصر كعادتها في الإطلاع على عدد من الأعمال والأفكار المطروحة للإختيار من بينها.

تجهيزات مختلفة

ومن جانبه أشار المُخرج محمد سامي أنه سعيد جداً بالعمل التليفزيوني الأول مع النجم عمرو سعد، وقال أنه مُمثل كبير جداً وموهوب وحالت الظروف أن نجتمع في عمل درامي من قبل ونأمل أن يُحقق المُسلسل الجديد نجاح كبير، وأشار إلي أن المُسلسل الجديد سيشهد تجهيزات وتحضيرات مُختلفة وغير مسبوقة في مجال الدراما التليفزيونية، ومفاجآت كبيرة في احداث المسلسل من حيث الشكل والمضمون والتصوير والتقنيات الفنية والبشرية وأماكن التصوير.