طه دسوقي في كواليس فيلم "سيكو سيكو" مع عصام عمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان طه دسوقي عن بدء تصوير فيلم "سيكو سيكو" الذي يجمعه بالفنان عصام عمر في أولى بطولاتهما السينمائية معًا وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

ونشر "طه" صور من كواليس التصوير، وظهر خلالها بكلاكيت الفيلم رفقة الفنان الشاب عصام عمر وعلق: "شكلها هتبقى فتحة خير إن شاء الله، بدء تصوير فيلم سيكو سيكو، تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس".

تدور أحداث فيلم "سيكو سيكو" في إطار كوميدي ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من تفاصيل الفيلم والأبطال المشاركين خلال الفترة المقبلة.

ونجح كلا من عصام عمر وطه دسوقي في لفت الأنظار لموهبتهما خلال الفترة الماضية، حيث قام كلا منهما بالمشاركة بعدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي حققت نجاحًا كبيرًا على الصعيدين الجماهيري والنقدي، حيث شارك الفنان عصام عمر مؤخرًا بمسلسل "مسار إجباري" وعرض بموسم دراما رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، إلى جانب الفنان طه دسوقي الذي شارك ببطولة مسلسل "حالة خاصة" وسط إشادة بدوره بأحداث المسلسل.

يذكر أن الفنان طه دسوقي يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "عودة شمس الزناتي" بطولة الفنان محمد عادل إمام.

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