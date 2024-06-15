عمرو سعد يشارك في رمضان 2025 بمسلسل يخرجه محمد سامي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعكف المخرج محمد سامي على التحضير لعمل درامي جديد من تأليفه وبطولة النجم عمرو سعد وإنتاج صادق الصباح، للعرض ضمن الموسم الرمضاني المُقبل، ولم يتم الاستقرار على اسم المُسلسل حتى الآن.

وانتهى المخرج محمد سامي من وضع الإطار الدرامي العام للمسلسل وكتب الحلقات الأولى منه، حسب بيان صادر عن مجموعة قنوات mbc مصر، ويعد هذا هو التعاون التليفزيوني الأول بين عمرو سعد ومحمد سامي وسيعرض خلال موسم رمضان 2025.

ومن جانبه، أعرف المخرج محمد سامي عن سعادته بالعمل التليفزيوني الأول مع النجم عمرو سعد، وقال إنه ممثل كبير جداً وموهوب وحالت الظروف أن يجتمعا في عمل درامي من قبل، مضيفا "نأمل أن يحقق المسلسل الجديد نجاحا كبيرا".

وأشار إلى أن المسلسل الجديد سيشهد تجهيزات وتحضيرات مختلفة وغير مسبوقة في مجال الدراما التليفزيونية، ومفاجآت كبيرة في أحداث المسلسل من حيث الشكل والمضمون والتصوير والتقنيات الفنية والبشرية وأماكن التصوير.

جدير بالذكر أن محمد سامي شارك في رمضان ٢٠٢٤ لمسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة مي عمر، كمال أبو رية، أحمد زاهر، عماد زيادة ومجموعة كبيرة من الفنانين.