شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو تكشف عن رد فعل كوميدي أثناء ترشيحها لفيلم اللعب مع العيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ويزو عن رد فعل كوميدي حينما تلقت مكالمة بشأن موعد مع المخرج شريف عرفة بسبب فيلم "اللعب مع العيال" أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: "أثناء الاتصال بي لإخباري بخصوص مقابلة مع المخرج شريف عرفة قمت وقفت فجأة وأنا شايله بنتي، ما اعرفش وقفت ليه، بس ده اللى حصل".

وأضافت الفنانة ويزو: "دى حاجة عظيمة بالنسبة ليا إنى اشتغل مع مخرج بتلك القيمة الفنية الكبيرة، ولما قعدت معاه أول قعدة فضلت ساكته طول الوقت".

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

يذكر أن محمد إمام قدم فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى 2024 فيلم "أبو نسب" وحقق إيرادات تخطت 53 مليون جنيه، وشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.