جينيفر لوبيز بإطلالة أنيقة وحقيبة يد بآلاف الدولارات

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز بإطلالة أنيقة بالأبيض في حفل تخرّج نجل بن أفليك من طليقته الأولى جينيفر غارنر.

واختارت جينيفر فستان أبيض قصير، جاء بكمين طويلين مع ياقة مدورة "Scalloped Hemline Mini Dress" من "Valentino "، ويبلغ سعره 3298$.

واكملت جينيفر إطلالتها بنظارات شمسية كبيرة، وحقيبة باللون الأبيض والبني من "Hermes"، ويبلغ سعرها 209,050 يورو، وانتعلت حذاء بكعب عال بالأبيض والأسود من "Gianvito Rossi"، كما تزينت بمجوهرات الماسية.

ومن الناحية الجمالية، رفعت لوبيز شعرها بالكامل للوراء، وطبقت مكياجا ناعما أبرز ملامحها.



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