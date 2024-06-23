نسرين طافش بإطلالة تبرز رشاقتها.. وهذا اللون الذي إختارته

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الفنانة السورية نسرين طافش لا تزال تستمتع بوقتها في جزيرة ميكونوس اليونانية، فقد شاركت الجمهور مجموعة صور عبر حسابها الخاص، وثقت فيها إطلالتها التي أبرزت جسمها الرشيف للغاية.



وقد إرتدت نسرين طافش فستاناً ضيقاً وطويلاً، باللون الأصفر والأبيض مموج، ومن دون أكمام.

وقد نسقت معه حذاء من دار شانيل صيفي ومن دون كعب، مع حقيبة يد صغيرة باللون البرتقالي، ونظارات شمسية مميزة.

ومن الناحية الجمالية، إكتفت بإطلالة طبيعية، ورفعت شعرها بالكامل بتسريحة الـ bun عن وجهها.

وعلقت نسرين على المنشور قائلة: "وفي بحر العشق ذبت كالملح لم يبق كفر ولا إيمان. . شك ولا يقين .. يشع في قلبي كوكب تختبئ فيه السبع سماوات. جلال الدين الرومي".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لنسرين طافش، ظهرت فيه وهي ترقص مع نجم مواقع التواصل الإجتماعي الأردني نائل أبو التين، أثناء تواجدها في جزيرة ميكونوس.

وقد سيطرت أجواء من الفرح والرومانسية على المشهد، ويبدو أن الثنائي صديقان مقربان.