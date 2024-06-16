خاص بالفيديو- إيلي سلامة يختار هذا الكليب لـ نانسي عجرم ويكشف عن أعماله المقبلة

ميرنا وليد - بيروت - يمتلك المخرج اللبناني إيلي سلامة الشغف الكبير ليكون في الصفوف الأمامية ايضا في عالم الإخراج، فقد تولى مؤخرا إخراج كليب أغنية "حفضل أغني"، بالتعاون مع فرقة أدونيس، وقد تم تصوير العمل في العاصمة الفرنسية باريس ولبنان، ونال الكليب اعجاب الكثير من المتابعين.



موقع "الفن" التقى بـ إيلي سلامة في كواليس تصوير الكليب، وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن الكثير من المواضيع نذكر: أعماله المقبلة، الكليب المحبب له للفنانة نانسي عجرم، الفنانة التي ينتظرها كي تطرح كليب ويشاهده.

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