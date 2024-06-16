يسرا ترد على وصفها بـ”النجمة المعلبة”.. تكشف سر نجاح زواجها وتستغرب سؤالها عن عدم إنجابها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الممثلة المصرية يسرا أن هناك العديد من الأعمال التي تندم عليها، إلا أنها لن تذكرها. وعن سبب تلقيبها بـ”النجمة المعلبة” قالت: “في بداية مسيرتي الفنية، قدمت 25 فيلمًا لم يتم طرح أي منها في السينمات، فأطلقوا عليّ النجمة المعلبة، وعندما تم طرحها لم يلق أي منها أي نجاح، وكنت محتارة وأقول لنفسي أكمل تمثيل وإلا لا؟ وكان لازم أعيد حساباتي وقتها”.

وأكدت في تصريحات إعلامية أنها لا تحب أن تقول عن نفسها أنها رقم واحد في الساحة الفنية بمصر.

وأرجعت سر نجاح زواجها من خالد سليم إلى “الصداقة والثقة”، متمنيةً أن يديمه الله عليهما، وأن يبعد عنهما عيون الحاسدين.

وعمّا إذا كانت تنزعج من سؤالها حول عدم إنجابها، أكدت يسرا أنها تستغرب طرح مثل هذه الأسئلة.