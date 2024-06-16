“صوت وصورة”.. ياسمين رئيس بديلة لهذه النجمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس أخيراً على بطولة الجزء الثاني من مسلسل “صوت وصورة” الذي قدّمت الفنانة حنان مطاوع الجزء الأول منه وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً.

وجاء قبول ياسمين للدور بعد اعتذار حنان عن عدم تقديم الجزء الثاني، مؤكدةً في تصريحات أنها مقتنعة بأن العمل الذي ينجح لا ينبغي أن يُقدّم جزء ثانٍ منه حتى لا يفقد بريقه.

وكشفت ياسمين عن عدم قلقها من المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “صوت صورة”، والمقارنة بينها وبين حنان مطاوع بطلة الجزء الأول، مؤكدةً أنها سوف تقدّم الدور برؤيتها هي ولن تنظر الى المقارنات.

يُذكر أن ياسمين رئيس قطعت شهر العسل لارتباطها بأعمال فنية عدة، حيث تواصل تصوير الجزء الثاني من مسلسل “جودر” الذي تقدّم خلاله شخصية “شهرزاد” التي جسّدتها في الجزء الأول، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل في موسم الصيف الحالي، بعدما اتخذت الشركة المنتجة قراراً بعدم انتظار عرضه في موسم رمضان المقبل.

كما تنتظر ياسمين عرض فيلمها الجديد “رحلة البحث عن الفستان الأبيض”، والذي انتهت من تصويره قبل فترة، لكن لم يتم تحديد موعد نهائي لعرضه.