من الطرب إلى الراب.. نغم صالح تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "شلق"

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت المطربة نغم صالح أجدد أعمالها الغنائية "شلق"، بشكل فيديو كليب مصور، على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

نغم صالح



وتمهد نغم عبر الأغنية لمشروع ألبومها الجديد الدي يمثل انطلاقة فنية مختلفة تماما في مسيرتها كمطربة، ويضم في جعبته ست أغنيات، تقتحم به عالم الراب عبر ابتكارها لون موسيقي مختلف عن السائد حاليا يمزج بين الغناء الشرقي والطرب "الأورينتال" مع موسيقى الهيب هوب والراب ولمسات من الموسيقى الإلكترونية و"الفيوجن" تحت مسمى "الأورينتال راب.

نغم صالح



وتتغنى نغم خلال أغنية شلق بكلمات مغني الراب شاهين وبألحانها وتوزيع الفايف، وتتعاون خلال الألبوم الجديد الذي بحمل نفس اسم الأغنية "شلق"، مع خالد برجونا و"بي 62 ريكوردز"، الذي يتولى مهمة الإخراج والإنتاج الفني لجميع أغنيات الألبوم بينما تخوض نغم تجربة كتابة وتلحين معظم الأغاني.

تفاصيل ألبوم نغم صالح

كما يشهد ألبوم "شلق" تعاون نغم صالح مع نخبة من ألمع نجوم الراب في مصر، من بينهم الرابر شاهين، وتاكي من فرقة إم تي إم، بجانب تعاونها مع أختها الفنانة مريم صالح والموسيقي اللبناني زيد حمدان لأول مرة.



وتعود نغم للساحة الغنائية بشكل موسيقي مختلف تمامًا عما اعتاده الجمهور خلال ثمان سنوات قضتها تحت مظلة المنتج نصر محروس، وتعاونت معه بتوليفة من أغانيها الشهيرة، مثل "عاملة نفسي نايمة" و"عالم افتراضي" و"بقينا خايفين"، لتقرر الانفصال رسميا عنه والانطلاق في مشوارها الغنائي الخاص بألبومها الجديد الذي يشهد تقديمها لون موسيقى الراب.

نغم صالح

نغم صالح مغنية وممثلة تمتد رحلتها الغنائية لأكثر من 15 سنة، نشأت في أسرة فنية تحت عباءة الشيخ إمام ووالدها المخرج المسرحي صالح سعد، بدأت رحلة الغناء من مجال الموسيقى البديلة "الأندرجراوند"، حتى دخلت مرحلة احترافية في عالم الموسيقى التجارية، بجانب انشغالها في عالم التمثيل بدراستها في معهد الفنون المسرحية وتقديم العديد من العروض المسرحية والأفلام، آخرها فيلم "الباب الأخضر" ومسلسل "تياترو" مع المخرج رؤوف عبد العزيز.