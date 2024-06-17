شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: الفنان حمدى حافظ بخير وموجود فى مصر ولا صحة لخبر وفاته والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ ”الخليج 365” إن الفنان حمدي حافظ بخير وصحة جيدة، ولا صحة لخبر وفاته في السعودية أثناء الحج، مؤكداً أنه بخير وموجود في مصر.

يشار إلى أن الفنان حمدى حافظ، ممثل مصرى ولد فى مدينة طنطا، حصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1975، واشتهر بدور الشاب المراهق، أنتج ثلاثة أفلام سينمائية، من أشهر أعماله التليفزيونية نذكر منها: "عمر بن عبد العزيز، الوسية، ليالي الحلمية (ج2)، الجلاد والحب، النساء يعترفن سرا، السمان والخريف، المجهول".

ومن أشهر أعماله السينمائية: "أرملة رجل حي، الجوازة دى مش لازم تتم، دخان بلا نار، من يدفع الثمن، أين تخبئون الشمس، وداعاً إلى الأبد، سيقان في الوحل، المنحرفون، ومضى قطار العمر، شلة المراهقين، مدرسة المراهقين".