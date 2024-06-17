ناهد السباعي تتذكر والدتها في عيد الأضحى: لا شيء كما هو بدونك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورتين مع أختها، ووالدتهما المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي.

واستعادت ناهد ذكرياتها مع والدتها في عيد الأضحى، معلقة "بيجامة العيد.. لا شيء كما هو بدونك.. نصفي الآخر يفتقدك كثيرا"، وتابعت "اللهم أسعد عيد أمي في الجنة أضعاف ما أسعدتني، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وأعف عنها".

ناهد السباعي شاركت في رمضان الماضي ببطولة مسلسل "محارب" أمام الفنان حسن الرداد، وعدد كبير من النجوم: نرمين الفقي، أحمد زاهر، منة فضالي، محمود عمرو ياسين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، كما تنتظر عرض مسلسلها الجديد "نقطة سوداء" بطولة أحمد فهمي، إخراج محمد أسامة.