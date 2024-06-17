شكرا لقرائتكم خبر عن الخوف يسيطر على كينجزلانديج فى أولى حلقات الموسم الثانى من House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت أحداث الحلقة الأولى من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon، مع ظهور اللورد كورليس فيلاريون فى المرسى المخصص للسفن للاطمئنان عل سير عملية الحصار بعد موت حفيده لوسيريس على يد إيموند تارجارين في أخر حلقات الموسم الأول من العمل، وأكد لـ ألين المسئؤل عن متابعة سير الإصلاحات في المرسى على أنه يريد عودة سفينته للعمل سريعا لكى يشرف على الحصار بنفسه، كما استلم الخنجر الذى صنعه خصيصا لوريثه قبل وفاته.

وتتابعت الأحداث في الحلقة الأولى من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon مع بحث الملك إيجون الثانى عن ابنه جيهيريس من شقيقته وزوجته الملكة هيلينا تارجارين، لكى يحضر معه المجلس الصغير تحضيرا له ليكون ملك من صغره، وفى نهاية حوارهم أشارت هيلينا إلى خوفها من الفئران، ليسخر منها الأول ويتركها ويرحل.

ويبدأ ظهور أليسنت هايتاور مع السير كريستول كول والكشف عن علاقتهم السرية، التي تطلب فيها الأولى التوقف عنها، ومن يذهبا سويا إلى المجلس الصغير، لتبدأ الجلسة مع حضور كل أفراد المجلس والملك إيجون الثانى بصحبة ابنه ووريثه جيهيريس.

وبدأ ظهور الخوف فى كينجزلانديج مع اجتماع المجلس الصغير فى الحلقة الأولى من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon مع السير أوتو هايتاور مساعد الملك الذى يخبره أنهم لم يحصلوا على رد من الوادى والشمال، ولكن من المفترض أنه بعد زواج الأمير إيموند من الليدى فلوريس باراثيون، وتتابعت النقاشات فيما بينهم حول من أرسل ولائه ومن لم يرد منه إجابة، وجاء السؤال من أليسنت عن رينيرا خاصة التي تم التأكيد عن أنها لم ترسل أي رد.

وأكد سير أوتو هايتاور أن حصار رينيرا على كينجزلانديج إضاف الضغوطات الجديدة التي ستتضاعف مع الوقت في حال استمراره، ولهذا يجب عليهم فرض الاستعدات الجديدة والبحث عن قائد لأسطولهم البحرى، ليقاطعهم الأمير إيموند تارجارين في حضور المجلس، وبدورها والدته تخبره أنه لا يجب تواجده في المجلس ليؤكد لها الملك إيجون الثانى أنه من طلب الحضور لأنه أقرب شخص له، ومن اهم محاربيه.

وأشاروا في المجلس إلى استخدام التنانين للحصول على ردود واضحة عن الولاء، ولكن أليسنت كان لها رأى خاص في بقاء فيجار التنين الأضخم في كينجزلانديج خوفا من هجوم رينينرا في أي وقت للحصول على الثأر لـ موت ابنها.



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