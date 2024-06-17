"تعا نقعد" .. أحدث كليبات نجوى كرم

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أعمال الفنانة نجوى كرم، الذي يحمل عنوان "تعا نقعد"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

كليب تعا نقعد لـ نجوى كرم، من كلمات وألحان عماد شمس الدين، توزيع موسيقي هادي شرارة.

ألبوم نجوى كرم

كانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم كشفت عن صورة غلاف الأغنية الأولى والجديدة من أغنيات الألبوم الجديد، التي صورتها فيديو كليب بعنوان "تعا نقعد"، وستصدر من انتاج روتانا.

نجوى كرم

وأبدت "شمس الأغنية العربية" عن تشوقها لطرح الأغنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وقالت عبر حساباتها المختلفة في منصات التواصل الإجتماعي متحمسة مخاطبة الجمهور بها قائلة: " تعا نقعد" .. غنية بحبّا.. ومحَرقَصة متلكن حتى تنزل ونسمعها سوا"، وهو ما نشرته أيضاً منصات روتانا.

إلى جانب ذلك نشرت نجوى كرم بعض كواليس تسجيل الأغنية في الستوديو برفقة الموزع الموسيقي لأغنية "تعا نقعد" هادي شرارة، وهي من كلمات وألحان: عماد شمس الدين.

كما قامت نجوى بتصوير الأغنية في بيروت مع المخرج بيار خضرا.

نجوى كرم - ألبوم "كاريزما"

من جهة أخرى، حققت جميع أغنيات ألبوم الفنانة نجوى كرم "كاريزما" ملايين المشاهدات في موقع “يوتيوب”، والذي تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حدّاد، وحققت حتى الآن قرابة الخمس ملايين مشاهدة، وهي من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون.

الأغنية الثانية في الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهي من كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، بينما حققت أغنية "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادي جيجي مليون ونصف المليون مشاهدة.

ويضم ألبوم نجوى كرم، أغنية "واني اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، حصدت حتى الآن 2 مليون مشاهدة حتى الآن.

وأغنية "بحبك حب" كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي المليون ونصف مشاهدة، وهو نفس العدد من المشاهدات الذي حققته أغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

وحصدت الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم، "كاريزما" التي صدرت بعنوان "مغرومة بحالي" قرابة المليون و800 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي، وقد طرح الألبوم من إنتاج شركة روتانا وعبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

أعمال نجوى كرم

من جانب آخر، تستعد نجوى كرم للعديد من النشاطات والحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن مفاجآت كبيرة لجمهورها في جميع الوطن العربي، حيث سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.