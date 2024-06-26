آخر مستجدات رحيل ساديو ماني عن صفوف النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - نوهت بعض التقارير الصحفية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، عن مفاجأة مدوية بشأن مستقبل الدولي السنغالي ساديو ماني، مع نادي النصر السعودي خلالا الانتقالات الصيفية.

ولعب ماني صاحب الـ 32 عاما، 46 مباراة رفقة نادي النصر السعودي، خلال الموسم المنصرم، في جميع المسابقات، تمكن من تسجيل 19 هدفًا، فيما صنع 11 هدف أخرين.

وأكد موقع "afriquesports"، أن ماني يرغب في الخروج من نادي النصر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث لا يشعر اللاعب الراحة في ظل عدم تأقلمه حتى الآن مع الفريق.

وأوضح الموقع أن ماني ظهر بمستوى جيد لكنه لا يشعر بالراحة داخل الفريق خاصة إلى جانب كريستيانو رونالدو، حيث تشير الأمور إلى إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية التي تنافس النصر في دوري روشن السعودي.

وانضم ماني لصفوف نادي النصر، مطلع الموسم المنصرم، قادما من صفوف بايرن ميونخ الألماني، لمدة 3 مواسم قادمة، حيث سينتهي تعاقده مع العالمي في صيف 2026.



