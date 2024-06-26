الفعاليات الكاملة لمهرجان الحمامت التونسي 2024

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر روّاد مهرجان الحمامات الدولي في تونس، فعالياته الشيقة التي تقام في الفترة من 5 يوليو حتى 3 أغسطس ، حيث يضم عدد كبير من الأنشطة الثقافية والغنائية والترفيهية .

تقام فعاليات المهرجان في مدينة الحمامات المطلة على البحر الأبيض المتوسط في شمال شرق تونس مع 28 سهرة فنية تتراوح بين العروض المسرحية والموسيقية من أنماط متنوعة من تونس وخارجها، منها عروض لكل من أمينة فاخت ويسرى محنوش ورامي عياش، فضلًا عن سهرة خاصة بالموسيقى التونسية تجمع عددًا من الفنانين، 25 يوليو المقبل، بمناسبة عيد الجمهورية.

تُفتتح الفعاليات مع العرض الأول لمسرحية “عطيل” برؤية إخراجية وسينوغرافية معاصرة من إخراج حمادي الوهايبي، وبمشاركة نخبة من الفنانين المسرحيين التونسيين ومن إنتاج المركز الثقافي الدولي بالحمامات، في إطار الحرص على الاحتفاء بالفنان التونسي والاحتفال بستينية مسرح الهواء الطلق والمهرجان".

وتختتم الدورة بعرض "تخيل"، عمل جديد من إنتاج مسرح الأوبرا وبإدارة الفنان والموسيقار الشاب كريم الثليبي، وكشف مدير المهرجان تفاصيله، إذ قال: "إنه عرض فني ضخم للموسيقى التونسية السمفونية والأوبرالية والغنائية بمشاركة موسيقيين وفنانين تونسيين وبعض الأصوات البدوية".

كما تتضمن الفعاليات مجموعة من العروض الفنية المتميزة تتضمن 30 عرضًا في 28 سهرة، من ببينها "عرض للفنانة ألفة بن رمضان، 6 يوليو، عرض ثنائي يومًا وسليم عرجون، 7 يوليو، عرض مسرحي، 9 يوليو، لعزيز الجبالي "بينومي أس بلوس 1 "، وهو عرض جامع للخمس حلقات لهذا العمل الذي كان يعرض في شكل خمس حلقات متتالية.

هذه الدورة تسجل حضور موسيقى الفلامنكو من خلال عرض للفنان الإسباني "توما تيتو"، 10 يوليو المقبل، وعرض لموسيقى العالم بإدارة المايسترو زياد الزواري، 11 يوليو، عرض مسرحي "البوابة 52" لدليلة المفتاحي، 12 يوليو، على أن تخصص سهرة 13 يوليو، لمشاركة إيطالية بالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي بتونس في سهرة البيانو للموسيقى الكلاسيكية مع "دانيلو ريا".

سهرة فلسطينية

في 14 يوليو، سيكون الجمهور مع سهرة فلسطينية بمشاركة الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي، يليها سهرة 15 يوليو، عرض لمجموعة "لاباس" الجزائرية الكندية، ويكون الجمهور على موعد في سهرة 16 يوليو، مع عرض جزائري مالي لمجموعة "تيناريوان".

وتتواصل العروض، 19 يوليو، مع مجموعة "أوفار فونيك".

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة الفنانة التونسية أمينة فاخت في سهرة 18 يوليو، ومشاركة الفنانة اللبنانية كارول سماحة في سهرة 20 يوليو.

المهرجان أعطى الفرصة في هذه الدورة للمبدعين الشباب، من خلال موعد ثقافي فني في سهرة 21 يوليو، مع عرض "سي المهف" ضمن الاحتفال بعيد الجمهورية، كما سيكون هناك سهرة للأغنية التونسية تحت إدارة المايسترو محمد الأسود، بمشاركة الفنانين غازي العيادي وأسماء بن أحمد ومهدي عياشي.

وفي 23 يوليو، يقام عرض مشترك بين بيدوين بورغر السوري الفرنسي وتانيا صالح اللبنانية، بالإضافة إلى تواصل العروض المسرحية ومن بينها " الالبتروس" للشاذلي العرفاوي وجميلة الشيحي وعرض شبابي لمرتضى.