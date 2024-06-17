شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تحيى حفلاً غنائيًا في الكويت رابع أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة الإماراتية أحلام، حفلاً غنائيًا في الكويت، يوم الأربعاء 19 يونيو الجارى، رابع أيام عيد الأضحى، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة عيد الأضحى.

وكانت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، أعلنت إصابتها بكسر في ذراعها اليسرى، بعد أن تداول عدد من معجبيها وجماهيرها فيديو لها من حفلتها الأخيرة مع المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله، ويظهر عليها وهي تضع "جبيرة" في يدها، لتعيد وتشارك الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع "X" وتعلن عن إصابتها بكسر في ذراعها، حيث كتبت: "شكرًا على سؤالك للأسف كسر الحمد لله".

وسرعان ما استقبلت أحلام الكثير من التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل، وكتبت لها الفنانة أيتن عامر تعليقاً قائلة: "سلامتك يا حبيبتي ما تشوفي شر أبدًا"، بينما كتب لها الكثير من متابعيها وجمهورها تعليقات بالدعاء.

وسبق وطرحت أحلام أغانى ألبومها الأخير بعنوان "السيدة الأولى" في يناير الماضي، ويضم الألبوم خمس أغنيات هي أُخفي الهوى وأيام الصفاء ويا هلا والله درك، بالإضافة إلى الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم السيدة الأولى.