خاتم الملكة رانيا يلفت الأنظار.. إليكم تصميمه المميز وسعره المرتفع

ميرنا وليد - بيروت - لفت خاتم الملكة رانيا العبد الله أنظار الجمهور، خلال مشاركتها في إحتفال اليوبيل الفضي لزوجها الملك عبد الله الثاني.

وقد تفاعل الجمهور مع جمال تصميم الخاتم، وهو من كارتييه، ويحمل إسم "REFLECTION DE CARTIER RING"، من الذهب الأبيض، يحتوي على 16 حبة ألماس 1.13 قيراط، ويصل سعره، بحسب موقع البيع، إلى الـ 42 و300 ألف يورو.

وكان قد أصدر الديوان الملكي الهاشمي عبر موقعه الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي، صورة رسمية للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وذلك بمناسبة احتفال المملكة الأردنية الهاشمية باليوبيل الفضي، ويوم جلوس الملك عبدالله الثاني، وتنصيبه رسمياً ملكاً للأردن في 9 حزيران/يونيو عام 1999.

وارتدت الملكة رانيا فستاناً طويلاً باللون الأسود، وأضافت الوشاح الملكي مع ميداليات ذهبية، واختارت مع الاطلالة التاج العربي الذي صُمم خصيصاً لها من الفرنسي يان سيكار، وذلك بطلب من الملك عبد الله الثاني، والتاج مرصع بالألماس، وزيّن بعبارة "العظمة لله".

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