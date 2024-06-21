ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الإماراتية أحلام على المسرح في حفلها في الكويت، بإطلالة راقية.

وظهرت أحلام بفستان براق باللون البيج من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد من مجموعة ربيع وصيف 2024.

تميز الفستان بقصة ضيقة تعانق الجسد، وتزين بحبات الكريستال عند الصدر والكمين. أما من الأسفل، فطغى عليه الساتان.

ومن الناحية الجمالية، اختارت أحلام أنيقة، إذ رفعت جزء منه للأعلى، وتركت الباقي منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة. وطبقت أحلام مكياجا قويا، أبرز ملامحها بطريقة جميلة، وارتكز على الألوان الترابية. كما تزينت أحلام بمجوهرات ماسية فاخرة من حلقتين وخواتم.



كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تطل بإطلالة براقة في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.