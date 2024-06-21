فن ومشاهير

أحلام تطل بإطلالة براقة في الكويت

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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الإماراتية أحلام على المسرح في حفلها في الكويت، بإطلالة راقية.


وظهرت أحلام بفستان براق باللون البيج من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد من مجموعة ربيع وصيف 2024.
تميز الفستان بقصة ضيقة تعانق الجسد، وتزين بحبات الكريستال عند الصدر والكمين. أما من الأسفل، فطغى عليه الساتان.
ومن الناحية الجمالية، اختارت أحلام أنيقة، إذ رفعت جزء منه للأعلى، وتركت الباقي منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة. وطبقت أحلام مكياجا قويا، أبرز ملامحها بطريقة جميلة، وارتكز على الألوان الترابية. كما تزينت أحلام بمجوهرات ماسية فاخرة من حلقتين وخواتم.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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