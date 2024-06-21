وائل كفوري يتصدّر في 24 ساعة: “حلو الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم اللبناني وائل كفورى كليب أغنيته الجديدة “حلو الحب”، وذلك عبر قناته على يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.

وأغنية “حلو الحب” هي من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، توزيع داني حلو، مكس وماستر رالف سليمان.

فور صدورها حققت أغنية “حلو الحب” انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، وتصدّرت قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر رواجاً على موقع “يوتيوب” محققةً ما يقارب ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وليست هذه الأغنية الوحيدة التي أصدرها وائل كفوري خلال الفترة الأخيرة الماضي، حيث طرح في الأسابيع الماضية أغنيتين جديدتين الأولى بعنوان “لآخر دقة” من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، وحققت الأغنية أكثر من 4 مشاهدة، والثانية بعنوان “الوقت هدية” من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين وحققت أكثر من 12 مليون مشاهدة.