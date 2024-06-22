أحلام تتلقى مفاجأة مميّزة من زوجها في ذكرى زواجهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حضر لاعب الرالي القطري مبارك الهاجري مفاجأة مميّزة لزوجته النجمة أحلام الشامسي بمناسبة عيد زواجهما الـ 22، وذلك عقب عودته من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك الحج.

وشارك الهاجري متابعيه على سناب شاب بمقاطع فيديو وثق من خلالها التجهيزات التي قام بها لزوجته، حيث زيّن المكان بباقة ضخمة من الورود البيضاء مع رسالة رومنسية، وأحضر قالب حلوى من عدة طبقات يحمل الرقم 22، وقالب آخر مزيّن بصورة عفوية قديمة عبارة عن أول صورة لهما معاً انتشرت في الإعلام، وقالب حلوى ثالث زيّن باسميهما.

وأعربت الفنانة الإماراتية عن سعادتها بالمفاجأة التي حضرها لها زوجها وطريقته في تزيين الطاولة بالورود الملونة وظهر في المقطع وهو يردد “كل عام وانت بخير” لتردّ عليه “حج مبرور وذنبك مغفور، يا حبيبي مبارك كل عام وانت طيب وبخير”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وتم تداوله بكثافة بين محبي أحلام وأثنوا على علاقة الحب المميّزة التي تجمعهما، متمنيين لهما المزيد من السعادة والحب والعمر المديد معاً.