لطيفة تكشف عن «تيزر» أولى أغانيها بالذكاء الاصطناعي

روجت الفنانة لطيفة لأغنيتها الجديدة «يا ليالي»، التي من المقرر طرحها قريبًا، وهي فكرة جديدة ومختلفة من نوعها لعدة أسباب أولها فكرة أن الكليب يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ونشرت لطيفة «تيزر» الأغنية عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، وعلقت عليه بجزء من الأغنية قائلةً: «إحنا اللى الدنيا بتتهد وترقص على خطوتنا ومادام غنينا مافيش حد ع الأرض يسكتنا».

وتابعت لطيفة مروجةً للأغنية: «حبايبي ده تيزر من أغنية يا ليالي، من أول الأغاني اللي نفذناها بتقنية الذكاء الاصطناعي مع المخرج الكبير وليد ناصيف، ويا رب تعجبكم».

وأضافت لطيفة: «واستنوها قريبًا ضمن ألبوم مفيش ممنوع قريبًا، على قناتي على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية».

تفاصيل ألبوم لطيفة الجديد

ومؤخرًا كشفت لطيفة كواليس الألبوم، إذ قالت في تصريحاتها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «أنا طول عمري جريئة وأنا بغني مش عشان آخد فلوس أو أتشهر، أنا بحب الغناء ودرسته ومحبش غيره في الحياة بجانب الرياضة والأشياء الخاصة».

وكشفت لطيفة عن التحضير لتصوير عدد من أغاني ألبومها الجديد الذي يضم 10 أغنيات على طريقة الفيديو كليب، باستخدام برامج الـAi، وهي «مفيش ممنوع وبتقول جرحتك و100 كداب ويا ليالي»، بالإضافة إلى أغانٍ من ألبوم الموسيقار زياد الرحباني.

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