مهرجان القاهرة السينمائي يُعلن فوز أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميّز

القاهرة- الخليج 365
أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ45، برئاسة الفنان حسين فهمي، عن فوز الفنان أحمد عز بجائزة فاتن حمامة للتميز، وهي من أهم جوائز مهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد تألقه الفترة الماضية واحتلاله قائمة أكثر النجوم تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية بخمسة أفلام متتالية، حيث تخطت ننصف مليار جنيه.
ويحقق أحمد عز حالياً نجاحات كبيرة بفيلم "ولاد رزق 3"، بعدما تخطت إيراداته 133 مليون جنيه في 9 أيام عرض فقط، بجانب تحقيقه أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية وهو 23 مليون في ليلة عرض واحدة، كما حقق أحمد عز نصف مليار جنيه إيرادات بـ5 أفلام خلال 6 سنوات فقط، كأعلى فنان مصري وعربي يحقق هذا الرقم.
وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قد أعلن منح جائزة فاتن حمامة للتمير لأحمد عز، وذلك في الدورة 45 للمهرجان والتي كان من المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، ولكن تم تأجيل هذه الدورة بسبب أحداث طوفان الأقصى وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.
وقررت إدارة المهرجان إقامة الدورة الـ 45 خلال الفترة من 13 وحتى 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بدار الأوبرا المصرية.
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