ألفت إمام: وفاة والدتي كانت صادمة وتأثرت بفقدانها

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة ألفت إمام، إن وفاة والدتها كانت صدمة كبيرة في حياتها وخاصة أنها كانت في العشرين من عمرها واتحرمت من حنان الأم، لافتة إلى أنها كانت وقتها تصور في دبي مسلسل"زينب" مع المخرج نور الدمرداش، وتلقيت مكالمة هاتفية من والدها يخبرها بأن والدتها تريد رؤيتها.

وأضافت ألفت، خلال حلولها ضيفة على الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، وبعد مجهود شاق استطعت أخذ موافقة بالسفر للاطمئنان عليها ثم العودة مرة أخرى، قائلة: "ولكني بعد ما وصلت وجدت كراس واللون الاسود في كل مكان وفور رؤية اخواتي ومعرفة خبر وفاة والدتي انهرت وأغمى عليا، وكانت امي قد توفاه الله، وأراد أبي أن أحضر مراسم الدفن والعزاء.

وتابعت: "مررت بأوقات صعبة وعصيبة جدا وابتعدت عن كل شيء وعن الفن لمدة عام كامل كنت أريد أن أكون بجوار والدتي وتأثرت بشدة من فقدتها، وبعد مرور عام تدخل عدد كبير من الأصدقاء داخل الوسط الفني عدت مرة أخرى، وأنا لا أخاف من الموت حاليا وكنت في السابق أخاف منه.

وعلى جانب آخر تضمنت الحلقة، كشف أسباب غيابها عن الشاشة لمدة ست سنوات، كما تحدثت عن عودتها من خلال مسلسل "كامل العدد" وشخصية الجدة فاتن والتي قدمتها بشكل رائع.

وعن مسيرتها الفنية وبدايتها، قالت: "قدمت ما يقرب من 95 عملا ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، مرورا بعدد من المحطات الهامة في حياتها ومنها مسلسل رأفت الهجان، وأيضا مشاركتها مع النجم أحمد زكي في فيلم هيستريا، وأيضا دورها بمسلسل ونيس.