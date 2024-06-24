(خاص) خالد النبوي.. هل خانه الحظ مع "أهل الكهف"

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع النجم خال النبوي، خلال السنوات الأخيرة تقديم أعمال تسلط الضوء على عدة قضايا مهمة، جعلت متابعيه ينتظرون طرح أعماله لثقتهم في تقديمه أعمال هادفة تحترم وعي جمهوره.

حيث خاض موسم أفلام عيد الأضحى بفيلم "أهل الكهف"، مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم.

وبلغت إجمالي إيرادات فيلم "أهل الكهف"، ما يقرب من 7 ملايين، مما سبب صدمة لكثير من جمهور ومحبي النجم خالد النبوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي، حول قصة ثلاثة من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون، فيجدون أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

فيلم "أهل الكهف"، يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين: خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، أحمد عيد، هاجر أحمد، صبرى فواز، مصطفى فهمى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وكشفت «الخليج 365» خلال هذا التقرير عن آراء بعض النقاد حول أداء النجم خالد النبوي في فيلم "أهل الكهف".

طارق الشناوي: "أهل الكهف" يحتاج نجم أصغر من خالد النبوي

قال الناقد طارق الشناوي، إن شخصية الفنان خالد النبوي في فيلم "أهل الكهف" كانت تتطلب نجمًا أصغر منه في المرحلة العمرية، لافتًا إلى أن دور النجمة غادة عادل كان يحتاج أيضًا لنفس الشيء.

وأضاف: "أعتقد أن اختيار النجمة غادة عادل فرضه الاختيار المسبق لخالد النبوى، وضرورة التوافق العمرى حتى لو كان على حساب حالة الفيلم، وربما لو كان الأمر مطلقًا لراهن المخرج عمرو عرفه على الجيل الجديد وأسند الدور مثلًا للفنان الشاب نور خالد النبوي.

ماجدة موريس: خالد النبوي أداؤه جيد ومساحات النجوم متساوية في "أهل الكهف"

قالت الناقدة ماجدة موريس، إن فيلم "أهل الكهف" أعطى مساحات متساوية بين النجم خالد النبوي والفنان محمد ممدوح وآخرين خلال الأحداث.

وأضافت: "قدم خالد النبوي أداءً جيدًا في الفيلم ومثله الفنان محمد ممدوح لأن الثنائي اعتادت الأحداث عليهما لفترة طويلة".