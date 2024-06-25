شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيميشن Inside Out 2 يحصد 724 مليون دولار حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

حقق فيلم فيلم الانيميشن Inside Out 2، إيرادات حول العالم وصلت إلى 724 مليون دولار وذلك منذ طرحه في دور العرض حول العالم بداية من يوم 12 يونيو الجاري.

ويأتي العمل استكمالا للجزء الأول منه والذي عرض بعنوان "Inside Out" وتدور أحداث الجزء الأول حول العديد من المشكلات التى تتعرض لها فتاة صغيرة مع عائلتها ومع المجتمع المحيط بها، ويصور الفيلم العواطف والمشاعر الإنسانية التى تشعر بها الفتاة من خلال الغوص داخل عقلها، وما يدور به، ويقوم بالأداء الصوتى لشخصيات فيلم "Inside Out" عدد كبير من النجوم؛ منهم ديان لين وإيمى بوهلر وكايل ماكلاشلان وبيل هادر وفيليس سميث وكايتلين دياس، مدة عرض الفيلم 94 دقيقة.

يستكمل العمل رصد مشاعر الطفلة الصغيرة والتي أصبحت مراهقة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: كيلسي مان وﺗﺄﻟﻴﻒ ميج ليفوف وبطولة ديان لين و مايا هوك وتوني هال وإيمي بويلر وليزا لابيرا وفيليس سميث.



عرض الفيلم الجزء الأول من فيلم "Inside Out" لأول مرّة فى الدورة الـ68 لمهرجان كان السينمائى ولم يدخُل ضِمنَ المُنافَسة وعرض فى 19 يونيو 2015 فى الولايات المُتّحدة، وبدأ عَرضُه فى 6 أغسطس فى دورِ العرض فى الشرق الأوسط مُدبلجاً ومُترجمًا وقد تلقّى الفيلم مُراجعاتٍ إيجابيّة وحازَ على إعجابِ النُقّاد والجمهور على حَدٍ سواء.