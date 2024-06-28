ماجد المهندس يتصدّر بعد ساعة واحدة من إصدار ألبومه الجديد

طرح الفنّان ماجد المهندس عبر موقع يوتيوب “ميني” ألبومه الجديد بعنوان “البضاعة” والذي تضمّن اربعة أغنيات.

ولم يكّد المهندس يطرح العمل حتى تصدّر منصّة “إكس” في السعودية والإمارات والبحرين والعراق خلال ساعة واحدة من إصداره.

ألبوم “البضاعة”، يتضمّن أربع أغنيات متنوّعة، جميعها من ألحان أحمد الهرمي.

الأغنية الأولى بعنوان “البضاعة” من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة توزيع سيروس،مكس وماستر جاسم محمد.

إضافة الى أغنية “إلى ما لا نهاية” من كلمات احمد علوي، توزيع باسل الهاشميّ وأحمد الهرميّ، مكس وماستر جاسم محمّد.

أغنية “لا تصدمني فيك” كلمات أحمد علويّ، توزيع باسل الهاشميّ واحمد الهرميّ، مكس وماستر جاسم محمد.

وختاماً أغنية “موجعة قلبه” كلمات إبراهيم بن سواد، ، توزيع باسل الهاشميّ وأحمد الهرميّ، ميكس وماستر جاسم محمد.

في سياق أخر، أطلق “المهندس” عبر صفحته على “انستغرام” أغنيته الدعائيّة الجديدة لـ فيلم “جوازة توكسيك”.

الأغنية تعتبر أوّل تجارب “المهندس” الغنائيّة في مجال الأغاني الترويجية لأفلام مصريّة، تحمل عنوان “لو زعلان” وهي أغنية صيفيّة عصرية باللهجة المصريّة، من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود الخياميّ وتوزيع طارق عبد الجابر.

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تمّ طرح الأغنية قبل الموعد النهائيّ لطرح الفيلم في ٣ تمّوز/يوليو المقبل.

فيلم “جوازة توكسيك” بطولة ليلى علويّ، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمّد أنور، ملك قورة وغيرهم والعمل من تأليف لؤي السيّد وإخراج محمود كريم.