مغامرة جديدة في حياة صابر الرباعي، اعرف التفاصيل

صرّح الفنان التونسي صابر الرباعي، أنه إتجه مؤخراً لإنتاج الموسيقى وألبوماته الفنية الخاصة، بهدف فني بحت، بسبب قلة شركات الإنتاج.

كما أشار “الرباعي” إنّ الساحة الفنية باتت صعبة، لافتاً الى أنه يجد ان هناك ضرورة لإسغلال التكنولوجيا ومواقع التواصل الإجتماعي لصالحه فنياً.

وأضاف “الرباعي” في تصريح لـ “الوطن” المصرية، أنه اعتاد أن يسوّق أعماله بنفسه، من خلال الفيديو كليب أو غيره، لافتاُ في النهاية الى أن الحياة عبارة عن مغامرة.

في السياق نفسه، أشاد صابر الرباعي خلال حلوله ضيفاً ضمن برنامح “السفيرة عزيزة”، بعلاقته بدولة مصر التي تعود لسنوات طويلة، مشيراً انه مستعد حالياً لخوض تجربة التمثيل بعد ان رفض العديد من الأدوار في الماضي، لأن الوقت والظروف لم يسمحا بذلك، لافتاً انه يفضّل تجسيد قصص الحب والرومانسية.

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كما وصف صابر الرباعي، أغنية حسين الجسمي “الطبطبة” بالخفيفة والمُمتازة جداً والسهل الممتنع، مشيراً أنه تمنّى ان يُغنيها.

نذكر ان أحدث أعمال صابر الرباعي أغنية “الباشا”، من كلمات محمد أبو نعمة، توزيع طارق عبدالجابر، ألحان محمود الخيامي.