أول رد من هاني شاكر على حفظ النيابة البلاغ المفدم ضده بشأن "رحماكي"

ياسر رشاد - القاهرة - قامت النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم ضد الفنان هاني شاكر والذى اتهمه فيه أحد الأشخاص بسرقة قصيدة رحماكي والتى قام الفنان هانى شاكر بغنائها منذ ما يقرب من عشرين عاما.

يأتى ذلك بعدما تبين للنيابة العامة عدم صحة البلاغ.

وعلق هاني شاكر، قائلا: "إن حفظ النيابة العامة لهذا البلاغ الكاذب من هذا الشخص المدعي كذبا بلا أي دليل أو إثبات لصحة ما يدعيه علي شخصي بمنتهي التطاول بوصفي سارقا لكلام الأغنية، الذي لم أدع أني أنا كاتبها بل هو لشاعر عظيم هو الأستاذ محمد العامودي، ولكنه تعمد زج اسمي وإلصاق تهمة السرقة به، ولذلك فهو إجراء متوقع ومنطقي، وبدوري أوجه لها كل الشكر والتحية".

وأضاف: "وأوجه كل اللوم والعتاب لكل المواقع التي تناولت ورددت هذا الخبر الكاذب دون الرجوع لي للتأكد من صحة الكلام الفارغ، وخاصة أن المدعي شخص غير معروف الهوية والمدعي عليه فنان كبير يحرص دائما على سمعته و مصداقيته أمام نفسه أولا وجمهوره ثانيا".

ويستعد النجم هانى شاكر، لإحياء حفلاً غنائيًا في لبنان يوم 6 يوليو الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يقدم هانى شاكر باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وكان انتهى أمير الغناء العربى النجم هاني شاكر من تسجيل أغنيته الجديدة "يا ويل حالى" والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات الشاعرة راميا بدور، وألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودى نعوم.

وكان أمير الغناء العربى طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربى"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح شاكر مؤخرًا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.

وكان حققَّ الفنان هاني شاكر نجاحًا بأغينته الجديدة، بعنوان “مروق” والتي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.

أغنية مروق لهانى شاكر هي ثاني أغانيه للصيف، بعد طرحه مؤخرًا أغنية الكبير، خلال أيام قليلة ماضية، والتى حققتْ أكثر من 800 ألف مشاهدة، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

نالت الأغنية إعجاب الجمهور ووصفوها بأنها مليئة بالطاقة الإيجابية وتدعو للتفاؤل والفرفشة.

كلمات أغنية مروق لـ هاني شاكر

تقول كلماتها:

" المزاج مروق والكلام مزوق

صاحي انا النهارده مش هاممني

الهموم راميها .. احزان لاغيها..

ومعادش فيها الي شاغلني

فضي فضي فضي .. الدماغ وقضي

كل يوم بيومه ليه حاسبها

روح لناس تضحك.. خلي الفرح صحبك

اي فتره غامقه روح وسيبها

خد يومين تفرفش..ع السعاده فتش ..

خد ايه الي حوش عيش حياتك

روح سافر وطير..غير جو غير..

انت الي بايديك الوان حياتك

عدي ع الي واحشك.. قولو انه واحشك

قرب البعيد ماتسيبش زعله

رجع الي ماشي..ومن زمان مجاشي

مد الايد بحب هتبقي اعلي

حاوط ع الحبايب .. واسأل ع الي غايب

والي فينا سايب الف ذكري

صفي القلب صفي..واشتري الي يوفي

الليلادي سهره لحد بكرا ".



وكان طرح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، أغنية جديد تحمل اسم "الكبير"، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكرى، فى أول تعاون بينهما.

كلمات أغنية الكبير هاني شاكر:

وتقول كلماتها:

"الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

واللي مالوش فيها بقي ليه

بقي كل همه يقول أفيه

كله صدق نفسه خلاص

والعويل اتشال عالراس

وانا شاري مخي

وبتفرج علي ناس بتهري وبتهرج

واللي كان مربوط قدامي

ماصدق انه بيتحرك

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الموهمين يجوا كدا علي جنب

والخوفين واللي ملهوش قلب

فضي الميدان علشان مليان في رغي وقواله

اللعبه دي ليها ابطالها

وانا يوم ماهخسر هبطلها

كتر الكلام وعشان ببلاش

محتاجله رجاله

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا مأسسها انا عنوان الجدعنة

اليوم عندي يساوي من ايامكم سنة

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

انا ال بدائها وانا ال بادعها

وانا ال معايا السر بتاعها

وزي ماقادر اطفي النار

النار كمان قادر اولعها

الكبير لما يغيب الحبال هوا بتسيب".

وكان هاني شاكر طرح أخيرًا، أغنية "فرق في الإحساس" من كلمات إسماعيل رأفت، ألحان وليد سعد، توزيع: خالد نبيل، مكس وماستر: ياسر أنور.