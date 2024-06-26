موقف محرج لـ أنغام وأحلام ترد: "اسمي مش إساءة اسمي تشريف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ مراسلة أخطأت في اسم الفنانة أنغام بـ الفنانة أحلام الشامسي

وأعادت أحلام نشر الفيديو على حسابها الخاص بموقع "X": "وكتبت: "مع احترامي لك أعتذر منك أسأت الرد، اسمي مش إساءة لأي أحد أبداً، أنا أحلام وهي أنغام وسبق أن في أحد المؤتمرات غلطت إعلامية باسمي مع فنانة ثانية ورديت أتشرف ونقطة".

وتابعت: "اسمي مش إساءة اسمي تشريف وأكيد مهرجان بقدر وقيمة موازين من دعى اسم كبير مثل أنغام للمشاركة في الليالي لن يقصد الإساءة لها وحروفنا قريبة من بعض وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان مين ما كان يكون، أحلام صوت الخليج، اسم مُشّرف".

يذكر أن أحيت الفنانة أحلام حفلًا غنائيًا، في ختام مهرجان ليلة عمر المقام في دولة الكويت، وغنت مع فرقة ضمت 65 عازف من أهم العازفين بقيادة أمير عبد المجيد، وذلك بعد غياب عن الحفلات هناك لمدة 7 سنوات

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