بالصور- كاتي بيري تصدم جمهور أسبوع الموضة الباريسيّ بإطلالة غريبة

أثارت المغنية الأميركيّة كاتي بيري، حماسة جمهورها بعد أن ظهرت خلال حضورها إحدى فعاليّات “أسبوع الموضة في باريس” وهي ترتدي فستانًا قصيرًا باللون الأحمر من توقيع دار “بالينسياغا”، لكنّه تميّز بذيل طويل جدًّا، كُتب عليه على كلمات أغنيتها الجديدة “Woman’s World”،

في هذا السياق، تمّ تداول الفيديو الذي ظهرت فيه “بيري” ضمن أسبوع الموضة الباريسييّ على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، حيث لفتت الأنظار وهي تخرج من سيارتها بحضور مئات المصوّرين والمعجبين وسط هتافات الجمهور، الذي ابدى إعجابه بفكرتها الغريبة وحاولوا بكلّ جهدهم قراءة كلمات الأغنية كاملة، كما تداولوا بعض الكلمات منها: إفتح عينيك، فقط أنظر حولك، وستكتشف أنّه عالم المرأة وأنت محظوظ للعيش فيه.”

الجدير بالذكر، أنّ “بيري” سبق وأن أعلنت في وقت سابق، أنّها ستطرح أغنيتها الصيفيّة الجديدة “Woman’s World” يوم ١١ تمّوز- يوليو المقبل وستكون مصوّرة على طريقة الفيديو كليب.

نذكر ان كاتي بيري، شاركت كعضو تحكيم في برنامج “أمريكان أيدول” لسبعة مواسم متتالية، لكنّها أعلنت مؤخّراً عدم مشاركتها في الموسم الجديد من البرنامج، .بسبب إنشغالها بأعمال فنيّة أخرى.

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كما صرّحت في أحدى مقابلاتها التلفزيونيّة أنّها أحبت البرنامج كثيرًا، لكنّها تريد أن تذهب وترى العالم وتستمع الى موسيقى جديدة.

أخر اعمال كاتي بيري ألبوم “Smile” الذي أصدرته عام ٢٠٢٠.