منى زكي تخرج من ” تحت الوصاية” وتنافس في رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض النجمة مني زكي رمضان 2025 بعمل درامي جديد، وذلك بعد غيابها عن ماراثون رمضان 2024.

والمسلسل من إخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي جوهر.

يأتى ذلك بعدما حققت مني زكي نجاحًا كبيرًا بمسلسل “تحت الوصاية”، وحصدت منى زكى جائزة أفضل ممثلة، بتصويت الجمهور، عن المسلسل فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.مني زكي

وأكدت مني زكي قائلة: “خدت جائزتين كده، وخايفة أوى وغمرتونى بحبكم وشكرًا جدًا”.

وقالت منى زكى: “عاجزة عن الشكر لأنى وسط زملائى والتجمع الكبير ده، وإقامة المهرجان فى العلمين والمجهود العظيم، وشكرًا للدكتور يحيى الفخرانى وأشرف زكى، وشكرًا لكل واحد صوّت لى، وتاريخنا فى كل المجالات كبير ومشرف”.

وتدور قصة مسلسل “تحت الوصاية” في إطار اجتماعي من 15 حلقة، حول حنان (منى زكي) وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، إذ تبدأ الأحداث من مدينة الإسكندرية، حيث تعيش “حنان” وزوجها “عادل” الذى يعمل هو وأسرته في مهنة الصيد حياة مستقرة حتى وفاته، فتنقلب حياتها رأسًا على عقب وتبدأ في مواجهة المشاكل التي تظهر أمامها من عائلة زوجها، حتى تضطر لعمل غير متوقع من جانبهم، وتنتقل إلى دمياط، وتصنع لنفسها حياة جديدة باسم مختلف، وتضطر للتخلي عن أنوثتها، والمتهان “الصيد” والعمل رئيس مركب، وسط الرجال.

مسلسل “تحت الوصاية” بطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى – جوهر.