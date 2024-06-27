بشخصيات كارتونية صعيدية.. رامي جمال يطرح “يا دمعي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري رامي جمال، أغينته الجديدة “يا دمعي” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب” ضمن سلسلة من الأغنيات التي يطلقها خلال موسم الصيف على طريقة السينجل.

أغنية “يا دمعي” كلمات الشاعر الغنائي مصطفى حسن، ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن.

وتم تصميم فيديو الأغنية من خلال استخدام شخصيات كارتونية صعيدية مع كلمات الأغنية، لتعد هذه المرة الأولى التي يقدم “رامي” كليب بهذه الطريقة.

وتقول بعض كلمات أغنية “يا دمعي”:

ويا مخي مين لففك ويا وجعي إزاي أخففك

ويا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي.. نفسي في فرحة تنشفك

يا أصحابي طلعتوا عيرة

ملكوش غير سيرتي سيرة

غلاوتكوا راحت غلاوتكوا من بعد ما كانت كبيرة

رشّوا في سكتي خناجرهم

وأنا مأمنتش غيرهم

وروني كتير من شرهم ومدوقتش حاجة من خيرهم

ومدوقتش حاجة من خيرهم