إياد نصار يكشف أسباب قبوله الظهور كضيف شرف في “ولاد رزق 3”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث الفنان إياد نصار عن أسباب قبوله العمل في فيلم “ولاد رزق 3″، الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائي، كضيف شرف في آخر أحداث الفيلم.

وقال إياد في تصريحات صحفية: “ولاد رزق 3 من الأفلام التي خلقت ارتباطًا كبيرًا مع الجمهور، ودعم المملكة العربية السعودية جاء في صالح العمل”.

وتابع: “أنا لا أهتم بمساحة الدور، بينما كل ما يهمني هل الشخصية مؤثرة وفعالة في الأحداث أم لا، وهو الأمر الذي وجدته في ولاد رزق 3، وسعيد للغاية بمشاركتي به وتعاوني مع كل نجوم الفيلم”.

وتطرق أيضًا لمسلسل “مفترق طرق” والذي يعرض في الفترة الحالية على منصة شاهد، قائلاً: “تأخير عرض العمل جاء في صالحه، وردود الفعل فاقت توقعاتنا والمسلسل مختلف تمامًا عن النسخة الأصلية”.

وأضاف: “لم أشاهد النسخة الأجنبية من المسلسل سواء قبل تعاقدي على العمل أو بعده، ونحن قدمناه بما يليق ويتماشى مع تقاليد ومبادئ الوطن العربي”.