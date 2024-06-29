“فرح وحب وغناء”.. هاني شاكر يروّج لحفليه في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان هانى شاكر لحفله القادم الذي يحييه في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 5 تموز (يوليو) المقبل بمشاركة المطرب اللبناني مروان خوري، كما روّج لحفله في فلوريدا بيتش بشمال لبنان في اليوم التالي 6 تموز (يوليو) المقبل.

ونشر “شاكر”، عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” مقطعي فيديو وجه خلالهما رسالة إلى جمهوره، قائلًا في الفيديو الأول: “جمهوري الحبيب في لبنان وتحديدًا في العاصمة بيروت ليا لقاء معاكم أنا والجميل مروان خوري يوم 5 يوليو، في سهرة جميلة كلها فرح وحب وغناء.. أشوفكم على خير”.

وقال في الفيديو الثاني: “أعزائي وحبايبي في شمال لبنان ليا لقاء معكم إن شاء الله يوم 6 يوليو/ تموز في فندق فلوريدا بيتش بشكا هري شمال لبنان في حفلة جميلة وأكيد هتحلو بوجودكم معايا إن شاء الله أشوفكم على خير”.

من ناحية أخرى كان هاني شاكر قد علّق على قرار النيابة العامة حفظ البلاغ المقدَّم ضده، والذي اتهمه فيه أحد الأشخاص بسرقة قصيدة “رحماكي” التي غنّاها منذ ما يقرب من 20 عاماً، بعدما تبين للنيابة العامة كذب البلاغ.

وأصدر شاكر بياناً قال فيه: “حفظ النيابة العامة لهذا البلاغ الكاذب من هذا الشخص المدعي كذباً بلا أي دليل أو إثبات لصحة ما يدعيه على شخصي بمنتهى التطاول بوصفي سارقاً لكلام الأغنية، الذي لم أدّع أنني أنا كاتبه بل هو لشاعر عظيم هو الأستاذ محمد العامودي، ولكنه تعمّد زجّ اسمي وإلصاق تهمة السرقة بي، ولذلك فهو إجراء متوقع ومنطقي، وبدوري أوجّه للنيابة كل الشكر والتحية”.

وأضاف: “وأوجّه كل اللوم والعتاب الى كل المواقع التي تناولت هذا الخبر الكاذب وردّدته من دون الرجوع إليّ للتأكد من صحة الكلام الفارغ، وخاصة أن المدعي شخص مجهول الهوية والمدعى عليه فنان كبير يحرص دائماً على سمعته ومصداقيته أمام نفسه أولًا وجمهوره ثانياً”.